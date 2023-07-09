اليوم السابع
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الأحد، 09 يوليو 2023 10:45 م
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إحالة لص الدراجات البخارية فى مصر القديمة للمحاكمة الجنائية

الأحد، 09 يوليو 2023 10:00 م
إحالة لص الدراجات البخارية فى مصر القديمة للمحاكمة الجنائية حبس متهم_ارشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، عاطلا للمحاكمة الجنائية ، لاتهامه بسرقة الدرجات البخارية في منطقة مصر القديمة. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "القطع وتوصيل الأسلاك" وأقر بارتكابه 2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقر بتصرفه فى الدراجات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أمكن ضبطه وبحوزته كافة المسروقات وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، واتهموه بالسرقة.
 
 

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