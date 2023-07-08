‫الرى: نمتلك ألفا و224 معدة بهيئات وقطاع الوزارة المختلفة

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور خالد وصيف مساعد وزير الرى للشركات والاستثمار، أنه تم حصر كافة المعدات التابعة لجهات الوزارة المختلفة وإجراءات صيانة هذه المعدات ورفع كفاءة استخدامها لتعظيم الاستفادة منها في تنفيذ الأعمال الخاصة بالوزارة بالشكل الذى يخدم منظومة الموارد المائية بالشكل الأمثل.

وأوضح التقرير الذى تم رفعه لوزير الرى أن اجمالى المعدات بالوزارة بلغ 1224 معدة ( 383 معدة بقطاع الرى – 194 معدة بقطاع حماية نهر النيل – 647 معدة بهيئة الصرف ) .

أضاف أنه يتم عمل تقييم لحالة كافة المعدات بالوزارة ، ودراسة سُبل تعظيم الإستفادة منها والتوظيف الجيد لها ، ودراسة كافة المعوقات التي تُعيق الإستخدام الأمثل لها ، وحصر إحتياجات الجهات المختلفة مع دراسة نقل المعدات بين مختلف الجهات طبقاً لحاجة العمل بكل جهة من خلال لجنة مركزية تشرف على صيانة وشراء وتكهين معدات الوزارة الموجودة بقطاعاتها المختلفة لضمان رفع كفاءة المعدات وترشيد النفقات .

وأشار إلى أهمية تحديد الإحتياجات المطلوبة لصيانة المعدات وقطع الغيار المطلوبة ، وحصر قطع الغيار المتوفرة بمختلف مخازن الوزارة لإستخدامها في أعمال رفع كفاءة المعدات ، وتحديد العجز في أعداد الفنيين وسائقى المعدات بمختلف المحافظات ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز فى الفنيين والسائقين ، مع أهمية العمل على رفع قدرات الفنيين العاملين بالوزارة القائمين على إستخدام هذه المعدات ، بما يُسهم في زيادة قدرة أجهزة الوزارة على تنفيذ الأعمال ذاتياً بقدر الإمكان ، هذا ويبلغ اجمالى أعداد سائقى المعدات بالوزارة 492 سائق معدة ( 89 معدة بقطاع الرى – 74 معدة بقطاع حماية نهر النيل – 320 معدة بهيئة الصرف ) .

الجدير بالذكر أنه قد سبق إنشاء تطبيق بمعرفة مهندسى الوزارة لحصر بيانات المعدات ومتابعة أعمال صيانتها بجهات الوزارة المختلفة، مع إمداد هذا التطبيق بالبيانات اللازمة لتفعيل العمل بهذا التطبيق والاستفادة منه على الوجه الأمثل.