اليوم السابع
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وكيل ثقافة النواب: الدستور والقانون صيانة قوية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسى

السبت، 08 يوليو 2023 10:15 م
وكيل ثقافة النواب: الدستور والقانون صيانة قوية لحماية الطفل من الاستغلال الجنسى جانب من المداخلة
محمد شعلان

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أكد الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، أن المجتمع المصري انتفض لتأكيد قيمنا الثابتة والحافظ عليها في ظل انتشار أشكال من حروب الجيل الرابع والخامس تهدد ما لدينا من قيم.
 
وأوضح نادر مصطفى، خلال لقاء ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامية ايمان الحصري، على قناة دي أم سي، أن الأصل في موضوع الثقافة الإتاحة وحرية الفكر مكفولة ولا قيد على مفكر أو مبدع ولكن أن تجد كتبا تهدد القيم فالمجتمع هو الذي ينتقد ويرفض هذا الفكر والتهديد لقيم الأسرة المصرية.
 
وأشار نادر مصطفى، إلى أنه بالوقوف ومراجعة الأسس علينا مراجعة الدستور الذي أقر حماية الطفل من الاستغلال الجنسي، فضلا عن أن قانون الطفل نفسه يشكل صيانة قوية في هذا الصدد ويحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي، مؤكدا أن القانون يكفل الحماية للأمومة والطفل ويرعى الطفل.

ثقافة النواب

مجلس النواب

الاستغلال الجنسي

المثلية الجنسية

قانون الطفل

النائب نادر مصطفى



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