اليوم السابع
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وكالة الاستخبارات العراقية: القبض على 286 إرهابياً وتجار مخدرات خلال أسبوع

السبت، 08 يوليو 2023 12:33 م
وكالة الاستخبارات العراقية: القبض على 286 إرهابياً وتجار مخدرات خلال أسبوع اعتقال - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على 286 إرهابياً وتجار مخدرات خلال أسبوع.

وذكرت وكالة الاستخبارات خلال حصيلة أسبوعية لواجباتها اطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من القبض 616 متهماً وفق مواد مختلفة وكذلك القبض على73 إرهابياً  و 213 تاجر مخدرات ومتعاطٍ في بغداد والمحافظات".

وأوضحت الحصيلة أنه "تم العثور على (1.156) من الحبوب المخدرة، و(2.535)كيلوغراماً من مادة الكرستال وثلاثة أطنان من الأدوية المهربة".

وأشارت الى "العثور على 59 قطعة سلاح مختلفة وثلاث عبوات بالإضافة الى ثلاث مواقع لتهريب النفط ومشتقاته و16 عجلة والقبض على 16 شخصاً".

 


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