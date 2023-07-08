وزير الاتصالات يتفقد أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بمركز شباب شما 

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بمركز شباب شما، وذلك في ضوء تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات.

ومن جانبه أعرب وزير الاتصالات عن سعادته بتواجده علي أرض المنوفية ، وذلك في إطار زياراته التفقدية للمحافظات لتقديم المزيد من الخدمات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ، موضحاً أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة المنوفية في مختلف المجالات ، كما تم مناقشة جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعناصر البشرية بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة افتتاح مكتب بريد قويسنا، وبريد شبين الكوم الجديد، وبريد شما ضمن حياة كريمة، وسيتم تفقد مركز خدمة عملاء شبين الكوم (1) ، وكذا أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بمركز شباب شما، وزيارة مركز إبداع مصر الرقميCreativa بمدينة شبين الكوم .