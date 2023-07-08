من صحة القلب إلى محاربة شيخوخة الدماغ ..7 فوائد للقيلولة

كتبت ميرفت رشاد

القيلولة ممارسة شائعة في العديد من الثقافات لعدة قرون، وغالبًا ما ترتبط بالكسل أو نقص الإنتاجية ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن القيلولة يمكن أن يكون لها فوائد عديدة لرفاهيتنا الجسدية والعقلية، إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن أن يفيد بها القيلولة شيخوخة الدماغ هي تحسين الأداء المعرفي، أظهرت الأبحاث أن أخذ قيلولة قصيرة يمكن أن يعزز الذاكرة والانتباه ومهارات حل المشكلات. القيلولة تسمح للدماغ بالراحة وإعادة الشحن ، مما يساعد على تحسين اليقظة والوضوح العقلي عند الاستيقاظ، من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية ، قد يؤدي القيلولة إلى إبطاء أو تخفيف بعض آثار شيخوخة الدماغ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv". 7 فوائد أخرى للقيلولة: 1. تعزيز الوظيفة المعرفية تم العثور على القيلولة لتحسين الوظيفة الإدراكية والذاكرة والتعلم، عندما ننام ، يقوم دماغنا بتوحيد المعلومات ، مما يسمح بالاحتفاظ والتذكر بشكل أفضل، يمكن أن يساعد الغفوة في تسهيل هذه العملية ، مما يسهل علينا التركيز واتخاذ القرارات والاحتفاظ بالمعلومات الجديدة على مدار اليوم.



2. زيادة اليقظة والإنتاجية قيلولة قصيرة للطاقة لمدة 20-30 دقيقة يمكن أن تعزز بشكل كبير مستويات اليقظة والطاقة، يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في اليقظة إلى إنتاجية أعلى وتركيز محسن وأداء أفضل في المهام التي تتطلب الانتباه إلى التفاصيل.



3. تقليل التوتر والاسترخاء يمكن أن يكون القيلولة شكلاً من أشكال الاسترخاء ، مما يساعدنا على تقليل مستويات التوتر عندما ننام ، يفرز الجسم هرمونات تعزز الاسترخاء وتقليل هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، يمكن أن يساعد أخذ قيلولة أثناء النهار في تخفيف التوتر ، مما يسمح لنا بإعادة الشحن ومواجهة بقية اليوم بعقلية أكثر هدوءًا.



4. تحسين الحالة المزاجية والعاطفية غالبًا ما يرتبط قلة النوم بتقلب المزاج وزيادة التفاعل العاطفي.من خلال أخذ قيلولة ، يمكننا تعويض تأثير الحرمان من النوم ، مما يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية والاستقرار العاطفي.



5. زيادة الإبداع والقدرة على حل المشكلات تم ربط النوم بزيادة الإبداع وقدرات حل المشكلات. أثناء القيلولة ، يمر دماغنا بمراحل مختلفة من النوم ، بما في ذلك نوم الريم المرتبط بالحلم والإبداع.



6. تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أظهرت العديد من الدراسات انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى بين الأفراد الذين يأخذون قيلولة منتظمة أثناء النهار، القيلولة تعزز الاسترخاء ، وتقلل من ضغط الدم ، وتقلل من معدل ضربات القلب ، مما يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.