من صحة القلب إلى محاربة شيخوخة الدماغ ..7 فوائد للقيلولة

القيلولة ممارسة شائعة في العديد من الثقافات لعدة قرون، وغالبًا ما ترتبط بالكسل أو نقص الإنتاجية ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن القيلولة يمكن أن يكون لها فوائد عديدة لرفاهيتنا الجسدية والعقلية، إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن أن يفيد بها القيلولة شيخوخة الدماغ هي تحسين الأداء المعرفي، أظهرت الأبحاث أن أخذ قيلولة قصيرة يمكن أن يعزز الذاكرة والانتباه ومهارات حل المشكلات. القيلولة تسمح للدماغ بالراحة وإعادة الشحن ، مما يساعد على تحسين اليقظة والوضوح العقلي عند الاستيقاظ، من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية ، قد يؤدي القيلولة إلى إبطاء أو تخفيف بعض آثار شيخوخة الدماغ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
من صحة القلب إلى محاربة شيخوخة الدماغ ..7 فوائد للقيلولةالسبت، 08 يوليو 2023 04:00 م
شيخوخة
كتبت ميرفت رشاد
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