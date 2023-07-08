مريم الشلتاوى ابنة دمياط تحصد المركز الثانى على الجمهورية فى دبلوم الخط العربى

أكد المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتيجة دبلوم التخصص فى الخط العربى والتذهيب لهذا العام.

وأوضح "وكيل الوزارة " أن الطالبة مريم رشاد بركات الشلتاوى حصلت على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى إنجاز كبير وغير مسبوق بتبوء أحد أبناء تعليم دميـاط مقعداً متقدماً ضمن العشرة الأوائل فى دبلوم الخط والتذهيب.

وأهدى "عبدالرؤوف" هذا الانجاز إلى الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تقديرا لدعمها المتواصل والمؤثر وحرصها الدائم على تذليل كافة العقبات التى تواجه المنظومة التعليمية.

وقدم "وكيل الوزارة" التهنئة إلى الطالبة المتفوقة معبرا عن شكره لمسئولى مدرسة الدكتور على مشرفة للخط العربى، تقديرا لتحقيق هذا الإنجاز على مستوى الجمهورية وعرفانا بالمجهود المبذول والعطاء المثمر على مدار العام الدراسى مؤكدا أنه سيتم تكريم ثانى الجمهورية تشجيعاً للنماذج المتميزة التى تدفع اسم المحافظة والتعليم فى المقدمة.