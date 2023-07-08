محمد رجائي: تطوير حديقة الحيوان والأورمان بموافقة الاتحاد الأفريقي للعودة للاتحاد الدولى

الأمير نصرى

قال الدكتور محمد رجائى مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه سيتم غلق حديقتى الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف لبدء عملية التطوير الشاملة، حيث ارتأى المطور إلى أنه من الضرورى إغلاق الحديقتين نظراً لحجم الأعمال الضخم الذى سوف تشهده البنية التحتية التى شهدت تهالكاً فى الحديقتين نظراً لأنه التطوير الأول منذ إنشائهم وبالتالى تحتاج لعمل ضخم بما يحتاج لإغلاقها.

واوضح محمد رجائى خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON : أن خطة التطوير حصل على موافقة من الاتحاد الأفريقى لحدائق الحيوان وهو ما سيضمن العودة للاتحاد الدولى لحدائق الحيوان بعد خروج مصر منه عام 2004 لأن التطوير يضمن مواكبة المعايير الدولية بعد خروجنا منه".

وشدد على أن برنامج التطوير الذى سيبدأ غداً له محددات الحفاظ أهمها الحفاظ على الهوية التراثية والحضارية والأشجار المعمرة التى تدخل فى سياق الآثار والمساحات الخضراء قائلاً : ليس ذلك فقط بل بالعكس سوف تزيد تلك المساحات وسوف يتم استخدام كافة أنواع الحيوان وموافقة الاتحاد الافريقى هو بمثابة موافقة الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان.

وذكر أنه تم الاستعانة بأكبر الخبراء من ذوى الخبرة فى تنفيذ الحدائق التراثية حيث أن التعاقد مع شركة الإنتاج الحربى للمشروعات القومية الكبرى الهندسية ولهم الحق فى الاستعانة بكامل الخبرات لطبيعة المكان ولها معايير دولية فى ملف إيواء الحيوانات ومن حقها الاستعانة بالخبرات الأجنبية قائلاً : "بالفعل تم استقبال أكبر مصمم لحدائق الحيوان فى العالم وله بصمة فى حديقة لندن التى أنشأت فى نفس توقيت إنشاء حديقة الحيوان المصرية".

وكشف الدكتور محمد رجائى مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه جرى على مدار شهرين وقبل غلق حديقتى الحيوان والأورمان لمدة عام ونصف بدء عملية التطوير الشاملة وعبر لجنة جرى تشكيلها من خبراء وزارة الزراعة والجامعات وخبراء دوليين من مكاتب إستشارية كبرى حصر العهد قبل تسليمها الحديقة للمطور سواء من مبانٍ تراثية أو الأشجار المعمرة التى تدخل فى إطار التراث وكذا الحيوانات".

وعن مصير الحيوانات فى حديقة الحيوان بعد الإغلاق تابع :ستظل فى مكانها وسيتم تقديم كافة الرعاية لهم الغذائية والطبية حتى الانتهاء من بناء أماكنهم الجديدة وتحت رعاية العمالة القديمة لارتباطهم نفسياً بهم وأن الانتاج الحربى باعتبارها المطور سوف تتولى دفع الاجور لهؤلاء العاملين.

وعن مصير أسعار تذاكر حديقة الحيوان بعد التطوير والتى تبلغ الآن خمسة جنيهات للتذكرة قال رجائى : الدولة حريصة منذ دراسة مخطط التطوير أن تظل تذاكر الحديقة فى متناول كافة طبقات المجتمع وألا تتحول بعد التطوير لطبقات معينة للمجتمع لكنه أكد فى نفس الوقت أن الابقاء على سعر التذكرة الحالى البالغ خمسة جنيهات لا يمكن البقاء عليه لأنه ظلم لحديقة نفسها واحتياجاتها ونفقاتها".

تابع قائلاً : " مش معقول التذكرة تبقى فى حدود خمسة جنيهات فى ظل ارتفاع أسعار غذاء الحيوان والأدوية البيطرية وسعر خمسة جنيهات تعتبر ظالمة للحديقة لكن الدراسة دارت أن أسعار التذاكر ستتراوح مابين 25-30 جنيهاً للفرد لضمان استمرارية الانفاق على الحديقة".

وعن تغيير حجم الإنفاق على الحديقة من جهة الغذاء والاحتياجات مع ارتفاع الأسعار قال رجائى : "كنا بنصرف 12 مليون جنيها سنوياً ووصلت إلى 17 مليون جنيها أغذية فقط فى السنة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار".