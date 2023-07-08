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مجلس الدولة يعلن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد

السبت، 08 يوليو 2023 10:49 ص
مجلس الدولة يعلن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الإثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206  لسنة 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي. 
 

ضوابط الحـضـور:

- الحضور بالزى الرسمى بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقى.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة.
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
 

إجراءات استكمال التعيين، يتعين اتباع ما يلى:

 
أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:
 
-عدد 5 صور شخصية حديثة (زى رسمى، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صور لبطاقة الرقم القومى (وجهان – بحجمها الطبيعى).
-إقرار الذمة المالية (من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

حلف اليمين

دفعة تعينات

وظيفة

وظائف

مندوب مساعد



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