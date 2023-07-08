مجلس الدولة يعلن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد

كتب - أحمد عبد الهادى

حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الإثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.

ضوابط الحـضـور:

- الحضور بالزى الرسمى بدلة بلون داكن.

- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقى.

- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة.

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

إجراءات استكمال التعيين، يتعين اتباع ما يلى:

أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:

-عدد 5 صور شخصية حديثة (زى رسمى، خلفية بيضاء سادة).

-عدد 3 صور لبطاقة الرقم القومى (وجهان – بحجمها الطبيعى).

-إقرار الذمة المالية (من البريد).

-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها.

-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.