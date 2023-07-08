فتح باب التسجيل بالدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال

كتب محمد صبحى

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أعلن الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق، أن آخر موعد للتسجيل في هذا البرنامج هو 18 يوليو الجاري، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

https://r2e.untapcompete.com/

وأكد الدكتور ضياء خليل أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تُسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).