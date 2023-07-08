غرق شاب أثناء الاستحمام بالبحر الأبيض المتوسط بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

عثر أهالي مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ صباح اليوم، على جثمان شاب يبلغ من العمر 17 عام، وذلك عقب غرقة بمياه البحر الأبيض المتوسط بالقرب من شركة كهرباء البرلس ليجري نقل الجثة عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بانتشال الصيادين وأبناء برج البرلس جثمان شاب عثر عليه غريق بالقرب من شركة كهرباء البرلس.

وعلي الفور انتقل عدد من ضباط مركز شرطة البرلس لموقع البلاغ لفحص البلاغ وتبين أن الجثمان لشاب يدعى عمر حمادة غانم 17 سنة مقيم بمنطقة العنابرة التابعة لمركز ومدينة البرلس وبسؤال أهليته لم يشتبهوا في وفاته مؤكدين أنه اعتاد على السباحة في البحر الأبيض المتوسط وأنه غرق أثناء الاستحمام.

وحرر بذلك محضر إداري مركز شرطة البرلس وجاري العرض علي جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة كما جرى إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق لإصدار القرار المناسب بشأنها.