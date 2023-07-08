روسيا تدعو ممثلين من رابطة الدول المستقلة لمراقبة "انتخابات الرئاسة 2024"

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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم /السبت/، أنه تمت دعوة ممثلي لجان الانتخابات في رابطة الدول المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إقامتها في مارس 2024.

وذكرت اللجنة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن "نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية نيكولاي بولاييف دعا ممثلي لجان الانتخابات في رابطة الدول المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2024".

وبحسب البيان، قال بولاييف في الدعوة: "نرجو أن تجدوا وقت فراغ في جدول أعمالكم للقدوم لزيارتنا في مارس 2024 والمشاركة كمراقبين في الانتخابات الرئاسية الروسية".

جدير بالذكر أن انتخابات مارس 2024 ستكون الأولى التي يتم عقدها بعد تعديلات عام 2020 على الدستور الروسي، ما سيتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين الترشح لإعادة انتخابه ليتولى دورة رئاسية أخرى تستمر حتى عام 2030.