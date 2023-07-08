رئيس مجلس الأمن الروسى يوجه سخرية "غاضبة" لبايدن بسبب "الذخائر العنقودية"

كتب محمد جمال

ندد الرئيس الروسى السابق دميترى مدفيديف بقرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، وهاجم الرئيس الأمريكى جو بايدن من جديد، بحسب "سكاى نيوز".

وكتب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى مدفيديف على تيلجرام: "قال بايدن الخرف النعسان إنه قبل عامين فى جنيف رفض تقديم ضمانات للرئيس الروسى بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو بمعنى أنه رفض الرضوخ للروس.. بعد ذلك، هرب بايدن بشكل مخجل من أفغانستان، ولإخفاء عار هروبه، دمر اقتصاد أوروبا. ومن ثم سلم مئات الأطنان من الأسلحة إلى أوكرانيا مطلقا العنان لنزاع طويل وخطير للغاية مع روسيا.. الآن، بعد أن استنفد بايدن جميع الموارد، يعد بقذائف عنقودية ويغرى مرة أخرى النازيين الجدد فى كييف ما يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة".

وتابع مدفيديف متسائلا: "لماذا يفعل بايدن ذلك؟ هذا مصير أى زعيم أمريكى".

ووصف مدفيديف بايدن بأنه "عجوز مريض يعانى من الخرف الشديد ويبدو أنه لا يعى ما يفعله.. ربما قرر الجد المحتضر، المهووس بالتخيلات أن يأخذ نصف البشرية معه إلى العالم الآخر".