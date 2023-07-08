رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العمل بمجمع الرياضات المائية.. صور

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية حمام السباحة الأولمبى وذلك لمتابعة سير العمل بمجمع الرياضات المائية والانتهاء من أعمال صيانة وتجهيزات حمام السباحة لاستقبال الطلاب والجمهور.

أكد رئيس الجامعة أنه تم عمل اعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة على مدار الفترة الماضية، وشدد على المتابعة الدورية لأعمال صيانة حمام السباحة نظرا للاقبال الشديد من الطلاب والمواطنين من خارج الجامعة للاشتراك بأنشطة المجمع المائى.

وأوضح أنه تم الإعلان عن مواعيد الاشتراكات وقيمة الاشتراك للطلاب والعاملين من أبناء الجامعة وقيمة الاشتراك للمواطنين من خارج الجامعة، مؤكدا أن الجامعة تسعى بكامل طاقتها لتقديم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب، بالإضافة إلى خدمات مجتمعية فى مختلف المجالات لجميع المواطنين من أبناء المحافظة.