اليوم السابع
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حملة نظافة مكبرة بشاطئ فلفلة فى الغردقة بمشاركة أجانب.. صور

السبت، 08 يوليو 2023 11:37 ص
حملة نظافة مكبرة بشاطئ فلفلة فى الغردقة بمشاركة أجانب.. صور حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت جمعية المحافظة على البيئة بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة، بمشاركة مجموعة من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة.
 
وكانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر قد ألقت القبض على شخص يدعى و. ع بمدينة الغردقة، بعد تداول فيديو له وهو يلقى زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم شاطئ فلفلة، المواجه لأحد المطاعم، وذلك بعد توجيه من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التوجه لمكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والقبض على المتهم. 
 
وأكدت محافظة البحر الأحمر فى بيان لها اليوم أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجه بتشكيل لجنة مصغرة وعاجلة توجهت إلى المطعم والكافيه محل الواقعة للوقوف على  حقيقة الأمر بمشاركة كل من " رئيس حى جنوب –  مدير عام إدارة البيئة – مدير عام مكتب وزارة السياحة – شرطة البيئة والمسطحات – جهاز شئون البيئة".
 
وبعد التحقيقات الأولية وإنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم، وبالتفتيش تم العثورعلى متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم.
 
حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة (1)
حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة

 

حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة (2)
حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة 

 

حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة (3)
حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة

 

حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة (4)
حملة نظافة لشاطئ فلفلة بالغردقة 

 


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