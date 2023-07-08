اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 05:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"حاولنا تهريب شحنة بـ145 مليون".. اعترافات تشكيل عصابى لترويج المخدرات

السبت، 08 يوليو 2023 04:30 ص
"حاولنا تهريب شحنة بـ145 مليون".. اعترافات تشكيل عصابى لترويج المخدرات حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في جلب المخدرات وتوزيعها، بمحاولتهم ضخ طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بقيمة 145 مليون جنيه.
   
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي شديد الخطورة (17) عنصر، وبحوزتهم (طن حشيش - 2 كيلو جرام أفيون – سلاح ناري – عدد من الطلقات - 7 سيارات)،  وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه. 
 
وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالي (145 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

مخدرات

تجاره المخدرات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة