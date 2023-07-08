"حاولنا تهريب شحنة بـ145 مليون".. اعترافات تشكيل عصابى لترويج المخدرات

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

اعترف أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في جلب المخدرات وتوزيعها، بمحاولتهم ضخ طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بقيمة 145 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي شديد الخطورة (17) عنصر، وبحوزتهم (طن حشيش - 2 كيلو جرام أفيون – سلاح ناري – عدد من الطلقات - 7 سيارات)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالي (145 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.