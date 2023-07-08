اليوم السابع
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تعليم القاهرة يوجه رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بالحذر خلال امتحانات الثانوية العامة

السبت، 08 يوليو 2023 01:22 م
تعليم القاهرة يوجه رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بالحذر خلال امتحانات الثانوية العامة مدير تعليم القاهرة يوجه رؤساء مراكز توزيع الأسئلة بالحذر
كتب سيد الخلفاوى

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اجتمع أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح، رئيس غرفة العمليات المركزية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، مع رؤساء مراكز توزيع الأسئلة للإدارت التعليمية الـ33 وذلك بحضور ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، وداليا عباس، مدير شئون الطلبة والامتحانات 
 
وفى بداية الاجتماع رحب " موسي " بالحضور وتوجه بالشكر للجميع على جهودهم المبذولة، مؤكداً المسئولية الكبيرة التى تقع على عاتقهم ، لضمان انتظام سير باقى أيام العملية الامتحانية، مشدداً على اليقظه التامة واستخدام الحيطة والحذر، ووضع مصلحة الطالب فى المقام الأول، حيث المرة الأولى فى امتحانات الثانوية العامة التى يتلاقى فيها الشعب الثلاثة (علمى علوم - علمى رياضة - أدبى ) 
 
وأشارت زينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية على ضرورة العمل بدقة أثناء الامتحانات غداً إن شاء الله والتواصل الفورى مع غرفة عمليات المديرية لتذليل كافة العقبات.
 
وتناول ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات كافة التعليمات لضمان انتظام سير أيام امتحانات الثانوية العامة المتبقية، والمتابعة الدقيقة غداً فى توزيع ورق الأسئلة والبابل شيت لكل شعبة على حدة، وضرورة التزام قيام عضو لجنة الأسئلة بمهام عمله على أكمل وجه حتى لا يتم الخلط بين الشعب .
 
 
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الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة



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