اليوم السابع
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تعرف على أول كلية لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببنى سويف

السبت، 08 يوليو 2023 10:00 ص
تعرف على أول كلية لعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببنى سويف دكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة
بنى سويف ــ هانى فتحى

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تعد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، من الكليات الفريدة من نوعها  في الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء.

وقال الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية لـ"اليوم السابع"، إن الكلية تضم أقسام الملاحة الفضائية، قسم علوم الفضاء وقسم اتصالات الفضاء،  مشيرا إلى أن مدة الدراسة بها 5 سنوات.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية، أن الكلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة من  القسم العلمي بشعبتيه علوم ورياضة، مشيرا إلى أن الكلية تقبل الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير عام جيد على الأقل من كليات العلوم أو الهندسة أو الكليات العملية الأخرى للدراسة بالكلية.

متابعا: الكلية تضم برنامجين هما البرنامج العام وهو برنامج الملاحة الفضائية، والبرنامج الخاص بمصروفات، وهو برنامج علوم الفضاء التطبيقية والملاحة.


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