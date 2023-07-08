تشييع جنازة أب وطفليه لقوا مصرعهم فى حادث سير بالصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شيع أهالي قرية الزيتون بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جنازة رضا عبد المنعم عزوز في بداية العقد الخامس من العمر، وأبنائه تميم، وحنين، طفلين صغار إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن الشديد كانت تنتاب جموع المشيعين.

وخيمت حالة من الحزن الشديد والصدمة على أهالي قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف عقب سماع نبأ وفاة أب واثنين من أبنائه إثر تعرضهم ل حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل أكتوبر مساء أمس الجمعة.

ونعى العديد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأب المتوفي ونجليه مستخدمين صورهم معربين عن خالص حزنهم وعزائهم في هذا المصاب الجلل.