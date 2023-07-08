النيابة تأمر بضبط 3 متهمين هاربين أطلقوا النار على كافيه فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين اشتركوا مع آخرين أمرت النيابة بحبسهم تسببوا فى إصابة عامل كافيه بعدما أطلقوا النار عليه بسبب مشاجرة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار 3 آخرين.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على 3 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية مع مالك كافيه فى منطقة مدينة نصر بسبب خلافات مع عامل، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة اول مدينة نصر، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن 3 أشخاص كانوا يجلسون فى كافية فى أحد الشوارع وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين عامل بالكافية، قاموا على إثرها مغادرة المكان ثم حضروا مع عدد اخر من أقاربهم واطلقوا النار لى الكافية مما أدى الإصابة احد العاملين بالكافية وفروا هاربين ،تمكن رجال المباحث من القبض علي 3 منهم وعرضهم على النيابة العامة.