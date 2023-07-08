اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يوليو 2023 08:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: تفعيل ممارسات التتبع الدوائي هدفها ضمان مأمونية الدواء

السبت، 08 يوليو 2023 08:00 ص
الصحة: تفعيل ممارسات التتبع الدوائي هدفها ضمان مأمونية الدواء وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت  وزارة الصحة والسكان، إن إنشاء وحدات السلامة الدوائية واقتصاديات الدواء بالجهات التابعة للوزارة، بهدف الاستخدام الأمثل والرشيد للدواء، وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمريض.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استحداث وحدة السلامة الدوائية، بجميع قطاعات وهيئات ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة، يمثل خطوة هامة في تفعيل ممارسات التتبع الدوائي لضمان مأمونية الدواء، ووضع آليات للحد من مخاطر الاستخدام غير السليم، في سبيل تأسيس نظام متكامل للاستخدام الآمن للأدوية في المنشأة الصحية، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات منع الأخطاء الدوائية والآثار العكسية بشكل استباقي والرصد والإبلاغ حال حدوثها.
 
من جانبها، قالت الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن استحداث وحدة إقتصاديات الدواء  بكل مديرية، وقطاع وهيئة تابعة لوزارة الصحة، يساهم في الاستخدام الأمثل  للدواء 
 
وتابعت:  سيتم ربط وحدات السلامة الدوائية، ووحدات اقتصاديات الدواء مركزياً، بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لتفعيل متطلبات جودة خدمات الرعاية الصيدلية، وفقاً للمعايير العالمية، وضمن رؤية الدولة المصرية للرعاية الصحية والصيدلية الخضراء والمستدامة. 
 
 

الصحة

الدواء

التابع الدوائى

وزاره الصحه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة