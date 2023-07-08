الريال اليمنى يهبط لأدنى مستوى منذ عامين أمام الدولار والعملات الأجنبية

وكالات

قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن، إن قيمة الريال اليمني سجلت هبوطا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية، هو الأول منذ عامين بعد استقرار نسبي خلال الأشهر الماضية، بحسب سكاى نيوز.