اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 يوليو 2023 01:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الحجر الصحى بمطار القاهرة: جميع الحجاج الواصلين حتى الآن حالتهم طبيعية

السبت، 08 يوليو 2023 11:43 م
الحجر الصحى بمطار القاهرة: جميع الحجاج الواصلين حتى الآن حالتهم طبيعية أمانى الإمام
الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة أمانى الإمام مدير إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، إن هناك أطباء سافروا على 90% من الطائرات التى اتجهت لموسم الحج، لفحص الحالة الصحية العامة للحجاج عند دخول الطائرة، وإعطائهم كروت المراقبة الصحية.
 
وأضافت أمانى الإمام خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أن أى حالة طارئة أثناء الرحلة يتم التعامل معها، والحمد لله جميع الحالات التى وصلت حتى آخر رحلة وصلت الساعة العاشرة كلها حالات طبيعية وعادية.
 
تابعت أمانى الإمام، لم نرصد أى حالة عائدة من الحج مصابة بكورونا، ولم يوجد أى شيء وبائى، ولا حتى اشتباه كورونا وكلها إنفلونزا عادية، حتى الحالات المرضية عادية.

الحجر الصحى

مطار القاهرة الدولى

الحج

الحجاج

كروت المراقبة الصحية

من مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة