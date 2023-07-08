التونة والشبيه أجود أسماك أسواق عزبة البرج بدمياط والكيلو بـ100 جنيه.. صور

تشتهر مدينة عزبة البرج بدمياط بأجود انواع الاسماك وتختلف أنواعها وأحجامها، ويوجد بها أنواع لايعرفها غير أهالى المدن الساحلية ومحبي الصيد ومنها الشبيه او السمكة الضاحكة، وسمكة ليالي والتونة البيضاء والحمراء، وتمثل هذه الأسماك أفضل أنواع الأسماك التي يقبل عليها أبناء محافظة دمياط والمحافظات الاخرى من رواد وزوار دمياط ورأس البر نظرا لارتفاع قيمتها الغذائية وخاصة لعلاج العظام والغضاريف وكذلك تعدد استخدامها في الأطعمة المختلفة .

"اليوم السابع" التقى أحد تجار الأسماك في عزبة البرج لتعرف منه احجام وأنواع الأسماك وموسم تواجدها بالأسواق يقول طارق محمد جمعة تاجر أسماك: "يوجد انواع كثيرة وعديدة من الأسماك في أسواق عزبة البرج أشهرها السمكة الضاحكة ويصل وزنها الي 50 كيلو جرام،وسمكة ليالي وتتزايد اعداد هذه الأسماك في شهري 7 ،8 من كل عام ويتراوح سعرها من 50 الي 150 جنيها".

واضاف طارق جمعة: "وكذلك أسماك التونة لها موسم محدد من شهر مايو إلى شهر سبتمبر من كل عام، و تتراوح أحجامها ما بين 7 :10 كيلوجرام تقريباً ويصل سعرها إلى 100 جنيه، وهي أسماك تستخدم في العديد من المأكولات منها كفتة ومقلي وتونة وصنيه وتمتاز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية وعي علاج لأمراض العظام والعمود الفقري،و هذه الاسماك يتم اصطيادها من حدود المياه الاقليمية .