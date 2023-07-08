التونة والشبيه أجود أسماك أسواق عزبة البرج بدمياط والكيلو بـ100 جنيه.. صور

تشتهر مدينة عزبة البرج بدمياط بأجود انواع الاسماك وتختلف أنواعها وأحجامها، ويوجد بها أنواع لايعرفها غير أهالى المدن الساحلية ومحبي الصيد ومنها الشبيه او السمكة الضاحكة، وسمكة ليالي والتونة البيضاء والحمراء، وتمثل هذه الأسماك أفضل أنواع الأسماك التي يقبل عليها أبناء محافظة دمياط والمحافظات الاخرى من رواد وزوار دمياط ورأس البر نظرا لارتفاع قيمتها الغذائية وخاصة لعلاج العظام والغضاريف وكذلك تعدد استخدامها في الأطعمة المختلفة .
واضاف طارق جمعة: "وكذلك أسماك التونة لها موسم محدد من شهر مايو إلى شهر سبتمبر من كل عام، و تتراوح أحجامها ما بين 7 :10 كيلوجرام تقريباً ويصل سعرها إلى 100 جنيه، وهي أسماك تستخدم في العديد من المأكولات منها كفتة ومقلي وتونة وصنيه وتمتاز بطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية وعي علاج لأمراض العظام والعمود الفقري،و هذه الاسماك يتم اصطيادها من حدود المياه الاقليمية .
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