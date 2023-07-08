افتتاح تطوير شارع "أبو سليمان" بالإسكندرية وإدراج "الترعة المردومة" بالخطة المقبلة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم مشروع رصف شارع أحمد أبو سليمان بنطاق الحي شرق، بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل، وبعض نواب البرلمان.

وأكد اللواء محمد الشريف، على أهمية تطوير هذا الشارع بطول 2 كيلومتر، ليجد المواطنين تطوراً ملموساً، مؤكدا أن الشارع عمل على حل مشكلة الزحام بالمنطقة نظرا لكون شارع أحمد أبوسليمان يعد من أهم الشوارع بالمنطقة ويربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالحي، مؤكدا على أن أعمال الرصف اختزلت وقت المرور بالشارع من نصف ساعة الى 3 دقائق، ورصفه ساعد على إحداث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة وكذا تلبية لاحتياجات المواطنين

وأعلن المحافظ أنه بعد الانتهاء من تطوير هذا الشارع، سيتم إدراج تطوير شارع "الترعة المردومة" فى الخطة الاستثمارية القادمة لأعمال الرصف .

يذكر أن المحافظ قد أطلق إشارة البدء في تطوير الشارع نهاية مارس الماضى، استجابة لمعاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات وتأخر تطويره بسبب عدم وجود كافة المرافق بالشارع من قبل. وقد تم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للطرق للعام الجارى، ويربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول 2 كيلو متر وعرض 20 متر في الاتجاهين، ويخدم قطاع عريض من المواطنين .

ومن جانبها؛ أوضحت المهندس أمل محمود، أنه تم العمل على رصف شارع أبو سليمان بداية من ميدان كوبري ابو سرحة حتى المحمودية؛ حيث تم وضع طبقة بالكامل وتم عمل الشنايش وتركيب الأرصفة.



