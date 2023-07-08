إصابة سيدة وطفلة بحروق فى انفجار أنبوبة بوتاجاز ببني سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت سيدة وطفلة اليوم السبت بحروق من الدرجة الثانية إثر نشوب حريق ناتج عن انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلتهما سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق ناتج عن انفجار انبوبة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن إصابة سيدة وطفلة بحروق من الدرجة الثانية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق ونقل المصابات إلى المستشفى

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى جهاد.ع.ع 28 عامًا، بحروق في الذراعين والقدمين، حريق من الدرجة الثانية، و مي.م.ع 11 عامًا، بحريق بالذراعين والقدمين، حريق من الدرجة الثانية، وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهما.