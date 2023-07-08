أعلى 10 أسهم بالبورصة ربحية فى الربع الثانى من عام 2023

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.59% ليغلق عند مستوى 17665.29 نقطة، خلال جلسات الربع الثاني من عام 2023، وربح رأس المال السوقي 113 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.162 تريليون جنيه، وجاءت أعلى 10 أسهم ربحية في الربع الثاني، وهي:

1- سبيد ميديكال بنسبة 57.88% ليصل إلى مستوى 0.491 جنيه.

2- أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 60% ليصل إلى مستوى 0.304 جنيه.

3- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 60.68% ليصل إلى مستوى 40.170 جنيه.

4- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 61.28% ليصل إلى مستوى 6.290 جنيه.

5- بنك كريدي أجريكول مصر بنسبة 68.43% ليصل إلى مستوى 14.300 جنيه.

6- أيه كابيتال القابضة بنسبة 69.95% ليصل إلى مستوى 0.362 جنيه.

7- العبوات الطبية بنسبة 78.20% ليصل إلى مستوى 0.711 جنيه.

8- ابن سينا فارما بنسبة 89.47% ليصل إلى مستوى 2.590 جنيه.

9- مصر للفنادق بنسبة 99.24% ليصل إلى مستوى 104.220 جنيه.

10- القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 161.06% ليصل إلى مستوى 0.295 جنيه.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 179.8 مليار جنيه خلال جلسات الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغت كمية التداول نحو 44.4 مليار ورقة منفذة على 4.3 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 193.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 36.7 مليار ورقة منفذة على 4.5 مليون عملية خلال الربع الماضي، واستحوذت الأسهم على 73.73% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.27%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.