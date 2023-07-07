5 فوائد صحية للجبن القريش.. أبرزها تحسين أداء الغدة الدرقية

كتبت ميرفت رشاد

الجبن القريش هو مصدر قوة للعناصر الغذائية المفيدة ومليء بكميات عالية من البروتين والكالسيوم وفيتامين ب المركب وفيتامين أ المسئولة عن أداء الجسم الصحي، كما أنه يحتوي على كمية صحية من الكربوهيدرات المشتقة من اللاكتوز وسكر الحليب، كما أنها مليئة بالمغذيات الدقيقة الأخرى التي توفر مضادات الأكسدة وتعزيز المناعة وفوائد الأمعاء الصحية، توفر هذه الجبن عددًا من الفوائد الغذائية لجسمك، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

الفوائد الصحية للجبن القريش



1. تساعد في إنقاص الوزن:



توصي معظم الحميات الغذائية لفقدان الوزن بأطعمة مغذية غنية بالبروتينات وقليلة الدهون والكربوهيدرات، قد يكون لهذا تأثير على تنظيم هرمون اللبتين ، وهو هرمون يسبب الشعور بالامتلاء والشبع ، ينتج اللبتين عادة عن طريق نظام غذائي متوازن يحتوي على نسبة عالية من البروتين وبعض الكميات الصحية من الكربوهيدرات والدهون. لذلك ، فإن إضافة الجبن القريش إلى نظامك الغذائي سيساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول ، مما يساعدك على إنقاص الوزن.

2. يساعد على اكتساب العضلات:



يعتبر الجبن القريش خيارًا غذائيًا شائعًا للأشخاص الذين يحاولون اكتساب كتلة عضلية مثل الرياضيين ، وكمال الأجسام ، للبروتينات دور استقلابي خاص في تخليق الخلايا الجديدة داخل الجسم، تتكون البروتينات المختلفة من أحماض أمينية مختلفة ولكل منها وظيفة استقلابية مختلفة، يحتوي بروتين الحليب الموجود في الجبن القريش على نسبة عالية من الأحماض الأمينية التي تسمى ليسين ، تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لليوسين في تحفيز تخليق البروتين العضلي وتحفيز عملية بناء عضلات أحدث في جسمك.

3. يعزز قوة العظام:



من الفوائد الصحية الأخرى للجبن القريش أنه يعزز قوة العظام وكثافتها، وذلك لأن منتجات الألبان تحتوي على نسبة عالية نسبيًا من الكالسيوم والفوسفور، الكالسيوم عنصر غذائي أساسي مطلوب لتحسين صحة العظام ، وذلك لأن العظام تتكون بشكل رئيسي من الكالسيوم ، يوجد 99٪ منه في فوسفات الكالسيوم، هذا مسؤول عن إضافة القوة والبنية لعظامك ، وبالتالي تطويرها والحفاظ عليها .

4. ينظم مستويات السكر في الدم:



منتجات الألبان ، بما في ذلك الجبن ، لها تأثير على مقاومة الأنسولين في الجسم، هذا لأنه يحتوي على بروتين الكازين المسئول عن زيادة تنظيم الأنسولين، كما أنه يساعد في اكتساب كتلة عضلية هزيلة مما يقلل من دهون الجسم ، وبالتالي يقلل من مقاومة الأنسولين، عنصر غذائي آخر من الحليب هو الكالسيوم ، والذي ثبت أنه مع فيتامين (د) يساعد في تأخير تقدم مرض السكري من النوع 2 في المرحلة المبكرة .

5. يدير صحة الغدة الدرقية:



يحتوي الجبن القريش على تركيز غني جدًا من عنصر السيلينيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة جيدة، يعمل كمضاد للأكسدة ومحفز في استقلاب تخليق هرمون الغدة الدرقية ، أظهرت الدراسات أنه في المرضى الذين يعانون من التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي واعتلال الحجاج في جريفز ، أدت مكملات السيلينيوم إلى تحسين نوعية الحياة وتأخير أعراض معينة.