4 وزراء ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

كتب سيد الخلفاوى

أدى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صلاة الجمعة اليوم بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بحضور 4 وزراء في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي .

والوزراء المشاركون هم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن شحاتة وزير العمل ، والفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى .

كما شارك فى أداء الصلاة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ،واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ود. محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة القاهرة، ومساعد رئيس أركان المنطقة المركزية العسكرية ، والمستشار العسكرى لمحافظة القاهرة ، ود. على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب .

كما شارك فى أداء صلاة الجمعة أ.د. السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، وأ.د. محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر ومنسق عام بيت العائلة المصرية، واللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، ود. أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ود.محمود الشريف نقيب الأشراف، ود. عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والمهندس سيد السيسى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وعدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وقيادات المحافظة ورؤساء الأحياء .

وألقى خطبة الجمعة التى تناولت كيفية حماية النشىء د. محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

والقاهرة التى تحتفل بعيدها القومى 1054 أنشأها القائد جوهر الصقلي فى عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م، وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .



الدكتور مختار جمعة



الوزراء فى صلاة الجمعة