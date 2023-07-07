4 جامعات ومعهد القلب يدفعون بقوافل أطباء متخصصين كل أسبوع للكشف مجانا لأهالى سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مستشفيات "العريش العام وبئر العبد المركزى " بشمال سيناء، أسبوعيا وصول دفعات أطباء متخصصين من 4 جامعات، إضافة لفريق من معهد القلب بالقاهرة لتقديم الخدمات الصحية من كشف وأجراء عمليات مجانا.

قال فتحى عثمان، مسئول التثقيف الصحى بمديرية صحة شمال سيناء، أن هذه الزيارات الأسبوعية تأتى طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

واشار أن الدفعات من الأطباء المتخصصين تصل كل يوم سبت ويستمر عملها حتى الخميس، ويتتبع وصولها اسبوعيا بمستشفيات العريش وبئر العبد، وتشمل كافة التخصصات، واهمها كبد وجهاز هضمى، اشعه، جراحه اوعيه دمويه، جراحه مخ واعصاب، جراحة قلب وصدر، وطب الأورام، وجراحة عامه، وتجميل وعظام، وتخدير.

أضاف أن الأطباء يقومون بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأشار إلى أنه يصل لمستشفى العريش العام أسبوعيا، فريق طبى من المعهد القومى للقلب بالقاهرة، يقوم بتوقيع الكشف الطبى على الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب، والفريق الطبى متخصص فى أمراض القلب، ويقوم بعمله بوحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام.

وشهدت محافظة شمال سيناء، افتتاح وتشغيل مرافق صحية جديدة خلال الفترة الأخيرة وهى وحدة الخروبة الصحية تم تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة 3.8 مليون جنيه منها 2.8 مليون تطوير ورفع كفاءة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و13 تابعًا لها، وأقيمت على طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات"، الأسنان، الصيدلة، المعمل.

وافتتاح وحدة قبر عمير الصحية تم تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة 4 ملايين جنيه منها 3 مليون تطوير ورفع كفاءة ومليون تجهيزات طبية وغير طبية، وذلك لخدمة القرية الأم و8 توابع لها، والوحدة أقيمت على 3 طوابق وتقدم خدمات الرعاية الأساسية، الاستقبال، التطعيمات، طب الأسرة، تنظيم الأسرة، المبادرات الرئاسية، مكتب الصحة "تسجيل المواليد والوفيات"، الأسنان، الصيدلة، المعمل.