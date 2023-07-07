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36963 حاجاً غادروا المدينة المنورة عقب أداء المناسك إلى بلادهم

الجمعة، 07 يوليو 2023 10:37 ص
36963 حاجاً غادروا المدينة المنورة عقب أداء المناسك إلى بلادهم المسجد النبوى - ارشيفية
إيمان حنا

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 أشارت إحصائية لجنة الحج والزيارة بالسعودية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 36963 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 105617 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 35٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 56894 حاجاً.

و بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى الآن 142588 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
 
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول لليوم بلغ 17258 حاجاً وصل منهم 15159 حاجاً إلى محطة استقبال الهجرة عبر 395 رحلة بينما استقبل مركز حجاج البر 302 عبر 7 رحلات، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 1797 حاجاً عبر 395رحلة.
 

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