يافطة محل تتسبب فى مصرع عامل بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

فقد عامل حياته أثناء تركيب يافطة خاصة بمحل في الطالبية، حيث اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط أحد الأشخاص من ارتفاع، مما أسفر عن مصرعه بمنطقة الطالبية.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أن عامل أثناء تركيب يافطة محل، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.