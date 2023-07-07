وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يتفقد مساجد الجمرك ووسط وشرق

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة بجولة مرورية مفاجأة شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف (الجمرك - شرق - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها وتهيئتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا أنه لن يتهاون مع مقصر أيا كان مكانه أو موقعه لأن بيوت الله عز وجل أمانة فى أعناقنا وسنسأل عنها بين يدي الله عزوجل.

جدير بالذكر أن وكيل الأوقاف بالإسكندرية أدى خطبة الجمعة بمسجد رمضان يوسف تحت عنوان "عناية الإسلام بالنشء"، مؤكدا أن الإسلام العظيم قد اهتم بتربية النشء والحفاظ عليه لبناء أمة قوية ومجتمع متماسك يحقق مراد الله عزوجل في عمارة الأرض وإقامة الدين وحفظ الأوطان والأعراض، هذا و قد اشاد الجمهور بالحراك الدعوى والتثقيفي الذي تشهده أوقاف الأسكندرية ووزارة الأوقاف للحفاظ على عقول ابنائنا وهوية شبابنا.

فى سياق آخر كان قد اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمديريات الإسكندرية والبحيرة ومطروح اليوم السبت بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بنى سويف، والشيخ حسن محمد عبد البصير مدير مديرية أوقافمطروح، والشيخ محمد رجب عبده خليفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة بأوقاف الاسكندرية، والشيخ وسام علي مدير المتابعة بأوقاف ‏الإسكندرية.

وحضر الشيخ ماهر ‏إبراهيم عبد الجواد مدير إدارة شئون الإدارات بأوقاف ‏الإسكندرية، والشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة بأوقاف البحيرة، والشيخ محمد جمعة عبد الفتاح مسئول الدعوة الإلكترونية بأوقاف البحيرة، والشيخ محمد مصطفى مدير الدعوة بأوقاف مطروح، والشيخ سامي سالم محمد عبيد مسئول الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف مطروح.