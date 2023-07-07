وفاة شخص وتسمم شاب إثر تناول أقراص مختلفة في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

توفي شخص، بينما أصيب شاب بتسمم، مساء الخميس، في واقعتين مختلفتين بمحافظة بورسعيد.

استقبلت مشرحة مستشفي النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أحمد عبدالحليم عبدالعاطي، جثة هامدة، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على أسباب الوفاة حيث انه وصل من المنزل.

كما استقبلت مستشفي الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمد عبدالحميد حسن 37 سنه، اثر ادعاء تسمم بالمنزل اثر تناول أقراص مختلفة

وفي سياق آخر، استقبلت مستشفي الزهور، نادية مصطفي حامد 13 سنه، مصابه بكدمات في الجسم، اثر سقوط من مرتفع بمساكن الوفاء

استقبلت مستشفي السلام بورسعيد، ريتال محمد السيد 6 سنوات، إدعاء عضة حيوان (كلب) بمنطقة القابوطي، ومصابه بجرح قطعي بجانب العين اليمني وجرح قطعي بالفخذ الأيمن وجرح بفروة الرأس من الناحية اليمني.

تم تحرير محاضر بالوقائع السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن.