اليوم السابع
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وفاة الشخص الثالث في مشاجرة على مروى مائي لأرض زراعية بالدقهلية

الجمعة، 07 يوليو 2023 03:35 م
وفاة الشخص الثالث في مشاجرة على مروى مائي لأرض زراعية بالدقهلية جثة
الدقهلية _محمد الحبشي

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توفي أحد المصابين في مشاجرة المروى المائي الخاص بأرض زراعية بقرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، متأثرا بإصابته بطلق ناري، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 قتلى و2 مصابين.
 
تعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من إدارة تامين المستشفيات، بوفاة ثالث ضحايا المشاجرة المسلحة التي نشبت في قرية البلامون دائرة المركز.
 
حيث تبين وفاة محمود علي إبراهيم خليل، ويبلغ من العمر 65 عاما، متأثرا بإصابته بطلق ناري، وتم نقله لمستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات علاجه.
 
وكانت قرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين، شهدت مشاجرة مسلحة بين عائلتين، بسبب خلاف على مروى مائي خاص بأرض زراعية، وأسفرت عن مقتل شخص يدعى مصطفى إبراهيم مصطفى، 63 عامًا، ونجله خليل مصطفى إبراهيم، 24 عامًا، وإصابة 3 آخرين.
 
وعقب مرور أسبوعين على الواقعة، لفظ أحد المصابين أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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