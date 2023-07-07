وسط منظومة خدمات متكاملة.. جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام؛ حيث خصص صحن الطواف للمعتمرين فقط، كما تم تهيئة توسعات المسجد الحرام وأدواره وساحاته الخارجية لأداء الصلاة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي أسهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة في أجواء آمنة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد وفرت عدداً من النقاط التوعوية والخدمات الذاتية من خلال الشاشات التفاعلية. وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن الكتاب الإلكتروني والمعلومة أصبحت في متناول جميع قاصدي بيت الله الحرام وبأساليب تقنية ذات خيارات متعددة علاوةً على البرامج الأخرى التي تتواصل من خلالها الوكالة مع القاصدين لخدمتهم.