وقال بيستوريوس - للصحفيين عقب لقائه نظيريه النمساوي والسويسري في مدينة برن السويسرية الجمعة حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية - إن ألمانيا قد وقعت على المعاهدة، لذا فإن إرسال الذخيرة العنقودية ليس خيارا بالنسبة لنا.

ورفض بيستوريوس التعليق على أفعال الدول التي لم توقع على المعاهدة مثل الصين وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الذخائر العنقودية تطلق عادة عدداً كبيراً من القنابل الصغيرة التي تتسبب في قتل عشوائي بمساحة واسعة، ما يهدد حياة المدنيين، كما تشكل القنابل الصغيرة التي لا تنفجر خطراً لسنوات بعد انتهاء الصراع.