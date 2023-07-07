اليوم السابع
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وزارة البيئة: المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة انتهت من زراعة ٩٥٠ ألف شجيرة

الجمعة، 07 يوليو 2023 02:00 ص
وزارة البيئة: المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة انتهت من زراعة ٩٥٠ ألف شجيرة المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)- أرشيفية
‏كتبت منال العيسوي

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أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن المبادرة الرئاسية  (100 مليون شجرة)، انتهت من  زراعة ٩٥٠ ألف شجرة، كما دعم المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، بتوفير أكثر من  500 ألف شجرة تم زراعتها بجميع محافظات الجمهورية.
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وأوضح التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة البيئة أن الوزارة ساهمت  في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء  ضمن إطار استعدادات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27).
 
جدير بالذكر أن العديد من مؤسسات المجتمع المدنى وافرع جهاز شئون البيئة فى المحافظات ساهمت فى زراعة العديد من الميادين والمنشآت الحكومية والمستشفيات والطرق العامة والجامعات بالاشجار المثمرة من الليمون والزيتون والفواكة.
 

مبادرات رئاسية

100 مليون شجرة

أشجار مثمرة

مجتمع مدنى

أشجار فاكهة



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