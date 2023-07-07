هبوط قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "السياحة" و"المقاولات"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.9%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.3%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 3%، وانخفضت قطاعات البنوك، وخدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، 2.1%، 2%، على التوالى.

كما هبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.9%، 1.8%، على التوالي، ونزل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت قطاعات السياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 4.8%، 0.5%، 0.4%، على التوالى.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.19% ليغلق عند مستوى 17102.30 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 3474.23 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 5146.38 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 20849.54 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.31% ليغلق عند مستوى 5646.75 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 29.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.132 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.5%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 713.6 مليار جنيه إلى 692.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.1 مليار جنيه إلى 214.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.9%.