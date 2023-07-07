نقابة البنوك ونظيرتها القبرصية يبحثان تعظيم التعاون لخدمة أهداف التنمية بالبلدين

كتبت آية دعبس

أكد ممثلوا العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بمصر وقبرص على تعظيم التعاون المشترك بين المنظمين لخدمة قضايا العمل والتنمية، ولتنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي و خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، والدفع بآليات التعاون الثلاثى مع جمهورية اليونان.

جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك ، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على رأس وفد نقابي لجمهورية قبرص.

و"أشادت" درويش خلال اللقاءات والمباحثات المشتركة بعميق العلاقة بين البلدين، والصداقة الودودة بين الزعيمين خلال السنوات الأخيرة.

كما أشادت "درويش " خلال اللقاء بالتعاون المصرى فى ضوء الصداقة بين الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص والتطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لاسيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائى مثمنة التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر وقبرص فى مختلف المجالات بصفة عامة، وفى القضايا والملفات المتعلقة بالعمل والعمال.

كما أشادت النائبة "سولاف درويش" بمواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، مؤكدة حرص النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية على التعاون مع نظيرتها القبرصية لدعم جميع الملفات والقضايا المتعلقة بقضايا العمل والبنوك داخل مصر وقبرص.