اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 04:40 م
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نقابة الأطباء: فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بالانتخابات الإثنين المقبل

الجمعة، 07 يوليو 2023 04:00 م
نقابة الأطباء: فتح باب الطعون على قوائم المرشحين بالانتخابات الإثنين المقبل نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلن  مصطفي عشوب رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أنه سيتم فتح باب الطعون على اسماء المرشحين بالانتخابات، من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو المقبل، واعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، علي أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو ، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.

 

وأكد عشوب، أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية، والتى سيتم تحديدها واعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء، حيث تجرى انتخابات التجديد النصفى، علي منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات  والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

 

كانت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات،  قد أعلنت القوائم الأولية للأطباء المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الجمعة  13 اكتوبر 2023.

 

 

 


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