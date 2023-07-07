اليوم السابع
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نفذا 10 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص بطاريات السيارات فى القاهرة

الجمعة، 07 يوليو 2023 01:00 ص
نفذا 10 وقائع سرقة.. اعترافات لصوص بطاريات السيارات فى القاهرة سرقه، ارشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بسرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت" فى القاهرة، اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، أكدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،  قيام أحد الأشخاص ،  بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية أحد الأشخاص،  وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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