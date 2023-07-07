اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يوليو 2023 11:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موارد المياه فى إيطاليا تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق فى 2022

الجمعة، 07 يوليو 2023 10:26 م
موارد المياه فى إيطاليا تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق فى 2022 الجفاف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أظهرت بيانات أن الموارد المائية المتاحة فى إيطاليا بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق فى 2022، إذ تسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب قلة هطول الأمطار فى تراجع إمدادات المياه العذبة إلى النصف بالمقارنة مع متوسط الأعوام الثلاثين السابقة، بحسب شبكة سكاى نيوز.
 
وقال المعهد الوطني الإيطالى للإحصاء، إن جفافا حل بالبلاد العام الماضى أدى أيضا إلى انخفاض إنتاج زيت الزيتون الإيطالى ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 1990.
 
وجاء فى التقرير السنوى للمعهد، أن إجمالى إمدادات المياه "قارب أن يكون أقل بنسبة 50%" من المتوسط السنوى البالغ 133 مليار متر مكعب، بين عامى 1991 و2020.
 
وأصبح تكرار موجات الجفاف يتزايد فى إيطاليا، بينما تتقلص أحجام المخزونات العالمية من المياه بسبب تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه.
 
وقال المعهد إن موجات الجفاف الشديد أثرت على نحو 20 بالمئة من البلاد في 2022، وهى نسبة آخذة فى الزيادة بشكل مطرد فى آخر سبعين عاما.
 
وقال وزير الزراعة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، لرويترز فى مايو، إن البلاد يجب أن تتأقلم مع هذا الواقع، لأن "الجفاف ليس حالة طارئة تحدث مرة واحدة".
 
وأضاف لولوبريجيدا، أن إيطاليا فى حاجة إلى بناء المزيد من الأحواض المائية لتخزين مياه الأمطار، ولإصلاح شبكات المياه والسدود، وبحث التوقف عن زراعة محاصيل معتادة تستهلك كميات مياه كبيرة في المناطق التي يتزايد فيها الجفاف.

الجفاف

إيطاليا

روما

موارد المياه

زيت الزيتون



الموضوعات المتعلقة

الصين: الجفاف يؤثر على 710 آلاف هكتار من الأراضى الزراعية شمالى البلاد

الخميس، 06 يوليو 2023 12:50 م

التغيرات المناخية تطل بوجهها القبيح على إسبانيا.. والجفاف أبرز التداعيات.. وغضب شعبى بعد إغلاق نصف مليون حمام سباحة وحظر الاستحمام على الشواطئ.. والمحاصيل فى خطر مع انخفاض إنتاج الثوم ومخاوف من اختفاء البرتقال

الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:00 ص

انخفاض إنتاج الثوم فى إسبانيا بنسبة 20% بسبب الجفاف

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:16 م

جدل فى إسبانيا بعد إغلاق أكثر من نصف مليون حمام سباحة بسبب إجراءات مكافحة الجفاف

الإثنين، 03 يوليو 2023 04:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة