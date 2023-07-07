موارد المياه فى إيطاليا تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق فى 2022

وكالات

أظهرت بيانات أن الموارد المائية المتاحة فى إيطاليا بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق فى 2022، إذ تسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى جانب قلة هطول الأمطار فى تراجع إمدادات المياه العذبة إلى النصف بالمقارنة مع متوسط الأعوام الثلاثين السابقة، بحسب شبكة سكاى نيوز.

وقال المعهد الوطني الإيطالى للإحصاء، إن جفافا حل بالبلاد العام الماضى أدى أيضا إلى انخفاض إنتاج زيت الزيتون الإيطالى ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 1990.

وجاء فى التقرير السنوى للمعهد، أن إجمالى إمدادات المياه "قارب أن يكون أقل بنسبة 50%" من المتوسط السنوى البالغ 133 مليار متر مكعب، بين عامى 1991 و2020.

وأصبح تكرار موجات الجفاف يتزايد فى إيطاليا، بينما تتقلص أحجام المخزونات العالمية من المياه بسبب تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه.

وقال المعهد إن موجات الجفاف الشديد أثرت على نحو 20 بالمئة من البلاد في 2022، وهى نسبة آخذة فى الزيادة بشكل مطرد فى آخر سبعين عاما.

وقال وزير الزراعة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، لرويترز فى مايو، إن البلاد يجب أن تتأقلم مع هذا الواقع، لأن "الجفاف ليس حالة طارئة تحدث مرة واحدة".

وأضاف لولوبريجيدا، أن إيطاليا فى حاجة إلى بناء المزيد من الأحواض المائية لتخزين مياه الأمطار، ولإصلاح شبكات المياه والسدود، وبحث التوقف عن زراعة محاصيل معتادة تستهلك كميات مياه كبيرة في المناطق التي يتزايد فيها الجفاف.