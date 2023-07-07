منها القمح.. 5 سلع ساهمت فى تراجع واردات مصر خلال أبريل الماضى

كتب مدحت عادل

قالت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أبريل الماضى، إن قيمة الواردات المصرية تراجعت بنسبة 27.4٪ حيث بلغت 5.36 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي مقابل 7.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وعزا تقرير النشرة الشهرية الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: ( قمح بنسبة 1.4% ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 2.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 33.6%، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 52.4% ).

وفي المقابل ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 13.8%، ذرة بنسبـة 61.3٪، الغاز الطبيعى بنسية 16.6%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.2% ).

وكانت قيمـة الصـــادرات بنسبة 44.9٪ حيـث بلغـت 3.03 مليـار دولار خـلال شهــر أبريل 2023، مقابــل 5.50 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق.