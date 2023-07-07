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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت فى تحقيق أهدافها من اجتياح جنين

الجمعة، 07 يوليو 2023 09:14 م
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل فشلت فى تحقيق أهدافها من اجتياح جنين مندوب فلسطين بالجامعة العربية
كتب الأمير نصرى

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قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن العدوان الإسرائيلى استمر أكثر من 30 ساعة على مخيم جنين، وشاركت فيه مئات الآليات الإسرائيلية، وأيضا شاركت فيه لأول مرة منذ 20 عاماً طائرات إسرائيلية مهاجمة قصفت مواقع فلسطينية كما حدث في عام 2002 في اجتياح مخيم جنين.
 
وأضاف «العكلوك»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تعمدت تخريب البنية التحتية في جنين، واستهداف وقتل أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه إذا نظرنا في الأهداف الأخير من وراء العملية الإسرائيلية فمن الممكن التأكيد بأن الهدف الإسرائيلي من العملية فشل بامتياز.
 
وأوضح مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن الضربات الإسرائيلية لم تحقق أي شيء من ما قامت من أجلها تلك الحملة على المخيم، ولكن مع ذلك نحن لا نأمن غدر الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الكرة في أي لحظة والقيام بالهجوم واجتياح مخيم جنين مرة أخرى، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل فلسطينيى من جنين وحتى رفح وكل المناطق والمدن والمخيمات والقرى الفلسطينية مستهدفة.

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