مصر وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: بشهادة الأونكتاد.. مصر وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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