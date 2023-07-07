مصر للطيران تسير اليوم 20 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

كتبت رحاب نبيل

تسير مصر للطيران، علي مدار اليوم الجمعة 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 11 رحلة من جدة، 7 رحلات من المدينة 1 رحلة جدة - أسوان، 1 رحلة جدة - باماكو، لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة أسيوط والغربية والمنوفية، وتضامن القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والدقهلية والترانزيت والسياحة وحج الأجانب والأفراد، وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

ونقلت شركة مصر للطيران خلال موسم الحج، 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و 8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين، وذلك على متن 31 رحلة جوية.