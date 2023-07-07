مصرع 951 مهاجرًا بعد محاولتهم الوصول لإسبانيا خلال 6 أشهر

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ذكرت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بحقوق المهاجرين أن ما لا يقل عن 951 مهاجرا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2023.



وأضافت المنظمة - وفقًا لشبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - أن هذه الحصيلة تشمل 112 سيدة و49 طفلا، حيث أن الإحصاءات الرسمية الإسبانية أظهرت وصول عدد أقل من القوارب فى الـ6 أشهر الأولى من عام 2023، إلا أن الوفيات تزيد بحوالى 13 شخصا عن التى تم تسجيلها فى الفترة ذاتها من 2022.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 12 ألفا و192 شخصا قد وصلوا بواسطة القوارب إلى البلاد فى الـ6 أشهر الأولى من 2023 وهو ما يعد أقل بنسبة 4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



يشار إلى أن منظمة "كاميناندو فرونتيراس" قد أعلنت مقتل أو فقدان 2390 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا فى عام 2022.