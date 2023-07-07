اليوم السابع
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الجمعة، 07 يوليو 2023 12:23 م
أكرم القصاص
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مصرع 8 أطفال فى انهيار أرضى شمال باكستان

الجمعة، 07 يوليو 2023 12:13 م
مصرع 8 أطفال فى انهيار أرضى شمال باكستان انهيار أرضى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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قال مسؤولون فى باكستان، اليوم الجمعة، إن ثمانية أطفال لقوا حتفهم فى انهيار أرضى فى شمال البلاد، وقع إثر هطول أمطار موسمية بينما كانوا يلعبون الكريكيت.

وقبل عام، شهدت باكستان فيضانات تسببت في فوضى ودمار في البلاد.

وذكر المسؤولون حسبما نقل موقع "الشرق"، أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة شانجلا النائية مساء الخميس، وأن أعمار الأطفال الذين قتلوا تتراوح بين 12 و15 عاماً.

وأضاف أن فرق الإنقاذ المحلية، التي انضم إليها الجيش الباكستاني فيما بعد، انتشلت ثماني جثث بعد جهود استمرت لساعات. وأصيب طفل بجروح خطيرة بينما لم يصب الباقون بأذى.

 


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