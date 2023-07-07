مصرع مسن بسبب صعق كهربائى بقرية في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقى مسن مصرعه نتيجة إصابته بصعق كهرباء في إحدى قرى الصف بمحافظة الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص بقرية في الصف، وبإجراء التحريات تبين أن مين أصيب بصعق كهربائي أدى إلى مصرعه في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، بالإضافة إلى شهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.